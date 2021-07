O podria ser que sí? Entenc que es fa complicat posar noms a agrupacions de persones, àrees temàtiques, malalties –al cap i a la fi, a qualsevol grup o categoria– i que aquest nom sigui congruent i defineixi o conceptualitzi de manera adient el grup. Un bon paràgraf llarg i feixuc per aquest «Badant» d’estiu. A veure si ho encaixo prou bé i cap a on vull anar a parar.

En altres «Badants» també he comentat la facilitat en què, darrerament, en el camp mèdic, un símptoma és elevat a la categoria de malaltia. Per acabar-ho d’adobar, en l’àmbit de la salut mental, posar noms a condicions patològiques és el primer pas per tal que el nom del diagnòstic evolucioni a un insult.

Doncs una vegada ja plantejats els ingredients del còctel: anomenar símptoma i estigma (aquest últim s’amaga darrere l’insult), vaig estructurant el relat del «Badants»

d’avui.

El que em fa reflexionar és el terme que anomenem discapacitat intel·lectual, i dos manresans som membres de la Junta Directiva de l’Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual. A partir d’aquí, és l’hora de plantejar dubtes.

Al Regne Unit, el terme discapacitat intel·lectual està substituït per disfuncions de l’aprenentatge, i és que, de fet, la discapacitat intel·lectual ve determinada per malalties prèvies, siguin congènites o adquirides ( hipòxia perinatal, meningitis, algunes formes d’autisme...). O sigui que la discapacitat és secundària en altres condicions. Als EUA, una de les associacions més importants en aquest camp portava el nom d’Associació Nacional de Discapacitats del Desenvolupament, o sigui que en els dos casos es posa l’èmfasi en els problemes i les disfuncions prèvies que causen discapacitat, no en el símptoma. I per reblar el clau, en el cas dels EUA, l’associació esmentada ara es diu Associació Americana de Diagnòstic Dual, que la persona té dos diagnòstics. Tampoc passa res amb l’edat, les persones habitualment aconseguim tenir un reguitzell de diagnòstics.

En el cas del diagnòstic dual, la cosa es complica, ja que des de fa anys la patologia dual, en salut mental, es reservava a persones amb un doble diagnòstic: un de psiquiàtric i un altre d’addiccions. O sigui que, si ja costa que els professionals de la salut mental es posem d’acord, ara caldrà especificar de quina dualitat parlem. Val la pena esmentar que a Catalunya aquest lèxic s’ha emprat, encara que no de manera oficial.

Una de les reflexions que volia posar sobre el paper és considerar un canvi de lèxic en el camp de la discapacitat intel·lectual: podem parlar de disfuncions de l’aprenentatge o del desenvolupament? A primer cop d’ull sembla un nom amb menys connotacions estigmatitzadores, una discapacitat no deixa entreveure les capacitats de les persones afectades. Una altra és emfatitzar les causes de la discapacitat, i no posar al mateix sac condicions i evolucions ben diferents. Queda badar en l’opinió de les associacions de famílies en aquesta discussió que no és gens banal.