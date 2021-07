Hi ha dades que ens retraten una realitat dura, ens les mirem com ens les mirem. El Bages va perdre durant el 2020 el 8,3% de les seves empreses (445); el Berguedà, el 7,9% (103), i l’Anoia, el 6,4% (207). El Bages i Osona tenen xifres similars. Evidentment, aquesta reducció es tradueix en una pèrdua, també, de llocs de treball. I tota crisi pot portar afegit un afebliment de la política salarial vinculada a l’intent de salvar projectes productius tocats en aquestes etapes de dificultats. Les dades s’han de veure amb relativa preocupació. El tancament, per a cada projecte que ha fet aigües, és dolorós. Ara sabem el preu d’una part de la crisi de la pandèmia per covid. Les dades de la Memòria Econòmica de la Cambra de Barcelona que es van donar a conèixer ahir marquen la màxima dificultat. Si, com diuen les autoritats econòmiques europees, han de venir temps de recuperació, caldrà esperar com de ràpid es recuperar el terreny perdut, a quina velocitat aconsegueix la Catalunya central sumar noves empreses. Perdre té importància, també, en funció del temps que es tarda a tornar a tenir índexs de creixement.