El Berguedà vol ser una destinació turística tot l’any. La comarca té prou atractius per poder defensar aquesta proposta que trenqui la temporalitat en aquest sector. Pot ser comarca d’estiu, d’hivern, de primavera o de tardor. De paisatges, de muntanya, de neu, de barrancs, de patrimoni, de restaurants, d’hotels, de càmpings o de residències rurals. De festes i de cims que són referents a escala de país. De testimonis de la història fins a milions d’anys enrere o del passat industrial més recent. L’Agència de Desenvolupament de la comarca, que actualment gestiona el regidor de Gironella Lluís Vall, ha dissenyat i impulsa una campanya de promoció diferent, més oberta i nova, en què la comarca juga diversos partits alhora i amb equip per guanyar-los tots. La proposta és donar a conèixer la comarca i els seus valors en les diferents etapes de l’any, per fer que el visitant sàpiga què trobar en cada moment quan arriba per Gironella, Bagà, Gósol o Borredà. La imatge en moviment, el vídeo, i les xarxes socials són els elements de confiança. Estarà bé l’estratègia sense deixar de banda els locals, que sempre hi són.