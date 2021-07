El vam començar anomenant «el coronavirus» i ens hi hem acabat referint majoritàriament com «la covid». En un temps en què mirem de tractar cada cop amb més cura el gènere que traspuen les paraules, aquesta pandèmia que manté capgirat el món ha sostingut l’equilibri entre el masculí i el femení. De fet, la malaltia no ha tingut miraments a l’hora d’atacar dones i homes. Però el combat per fer-hi front, per guarir i acompanyar els malalts, per detectar els positius, i també per estendre les vacunes ha tingut i està tenint un marcadíssim accent femení. La pandèmia ha evidenciat el que ja era una realitat.

Dimarts, la Generalitat feia públic el 32è Premi Internacional Catalunya, que requeia en quatre dones que considera clau per la seva «contribució a la lluita contra el coronavirus». Es tracta de Dania El Mazloum, Anxhela Gradeci, Özlem Türeci i la bosniana i cap d’infermeria de l’Hospital Universitari d’Igualada, Tijana Postic. Les quatre dones guardonades representen, segons el Govern, diverses facetes de la lluita contra el coronavirus. La doctora Dania El Mazloum continua la tasca de la seva mare, Samar Sinjab, que va emigrar a Venècia des de Síria i va morir tractant pacients amb covid-19; la doctora Anxhela Gradeci és una refugiada albanesa que ha confrontat el coronavirus des d’una sala respiratòria de l’Hospital Whittington de Londres; la infermera en cap Tijana Postic, arribada a Catalunya de Bòsnia fa 25 anys, va organitzar la resposta del servei d’infermeria a Igualada, el primer focus de coronavirus a Catalunya, i la doctora i investigadora alemanya d’origen turc Özlem Türeci va desenvolupar i distribuir la vacuna basada en l’ARNm que ha transformat el panorama de tractament de la covid-19. En el moment de fer pública la decisió, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va destacar que el guardó pretén «honrar una plataforma de candidates» que representen «diferents facetes» de la lluita contra el coronavirus. La presidenta delegada del premi, Mary Ann Newman, reblava que aquesta edició és un homenatge a les dones que han estat «en la primera línia de xoc contra la covid-19».

Dissabte passat, l’Ajuntament de Sant Vicenç lliurava la Medalla 2021 amb un reconeixement coral a tot el col·lectiu sanitari i assistencial que ha lluitat al municipi durant tot aquest any i mig de pandèmia. A la foto final, les dones eren clarament majoritàries. I en el seu parlament, l’alcaldessa, Adriana Delgado, que va dedicar un gran «gràcies» als guardonats, a qui va definir com «un exemple de dedicació i d’esforç», va fer notar que també era un homenatge a les dones, majoritàries en els col·lectius reconeguts. «Són les que ens cuiden», va destacar. Moltíssimes gràcies a totes.