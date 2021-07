El ple municipal de Manresa acordarà avui dijous que el difunt Alfons XII cedeixi a la República Catalana el nom del carrer que uneix la Plana amb la Reforma. De passada, també se li canviarà la categoria, ja que passarà a denominar-se «passeig». Tots dos canvis expressen més voluntat que realitat, ja que la república en qüestió és la que vol constituir l’independentisme però encara no ha fet el trànsit de la idea a la matèria, i quant a la categoria de passeig, podem anar al diccionari per saber que és un «lloc destinat, a propòsit, per a passejar-hi», de manera que el fet que la gent s’hi passegi és consubstancial a la denominació, i a l’Alfons XII, perdó, al passeig de la República, no ens sembla que els manresans hi acudeixin en massa per passejar, verb que designa l’«anar d’un costat a l’altre per deport», és a dir, per «recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure», que això significa la paraula «deport» (i no s’ha de confondre amb «esport»: coses de l’idioma). Pels passeigs s’hi passeja, sempre que les terrasses no escanyin quasi tota l’amplada disponible, i no voldria assenyalar. Temps era temps, sortir o anar «a passeig» era una forma d’oci dominical ben popular, i les famílies ho aprofitaven per lluir (o simular) la seva categoria en l’abillament. A Manresa es practicava la redundància de «passejar pel Passeig», tot i que, de fet, l’activitat es concentrava en el primer tram, i els de la meva quinta l’havíem arribat a denominar «el tontòdrom», en referència (lingüísticament barbaritzada) a la poca solta de fer-hi voltes amunt i avall durant hores i hores. Gastar soles era més barat que pagar per seure a les cadires de la Rosita, i aquestes, més econòmiques que consumir a les terrasses. No tinc present que s’hagi implantat el costum popular de fer voltes amunt i avall per la via des d’ara republicana, però qui sap si amb el temps el nom farà la cosa. De més verdes n’han madurat. Potser ho veurem, i potser fins i tot veurem la república.