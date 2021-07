Una família de dos adults i tres canalles arriba a la platja amb ganes d’estrenar-la quan la jornada, mandrosa, comença a recular. La primera foscor és un moment cíclic extremament delicat de la vida que es repeteix com una lletania cada dia quan el sol afluixa, el blau del cel s’esvaeix i desapareix l’ombra. Ets tu sola davant de tot. Només ets dos ulls que retenen la llum acumulada, que s’esforcen per reconèixer paisatges. La missió dels dies lluminosos d’estiu és encomanar alegria. I si no te’n sents, de contenta, el batec dels altres fa la seva feina i se t’emporta. Si no fos així, seria incomprensible entendre què hi fan tants cossos aquí mirant, esperant. Però encara no som a la foscor completa. Som a l’avantsala, i la família amb desig de vacances allargassa el dia. Tant hi fa que el mar estigui cansat de tant anar i tornar fins a aquesta vora arrossegant algues, peixos, fluids corporals, esculpint una estora de còdols cada vegada que retrocedeix per agafar embranzida i perfumar-ho tot de sal. El mar és vell, però ells se’l miren com si acabés de néixer.

Els dos infants petits juguen amb les tovalloles de ratlles blanques i blaves, que llueixen noves i que fan conjunt. Fan una tenda de campanya amb les robes. Les lliguen a dues cadires plegables –també blanques i blaves- i s’hi amaguen a sota, però cada vegada que desapareixen se’n tomba una i la nena treu el cap i la torna a posar dreta, però de seguida cau, sense pietat. Mentrestant, els pares es mullen els peus i aprofiten l’última hora bella per retratar-se. Li diuen a la filla gran, adolescent, que els faci la foto. La dona es toca els cabells i posa una mà a la panxa d’ell, just sobre el melic. Ell l’abraça per la cintura i es queden quiets uns segons. El temps s’ha aturat per mofar-se del rellotge de sorra i d’aigua. Somriuen. Semblen feliços.

La foscor s’estén i s’il·luminen els fanals del passeig marítim. A les terrasses d’algunes cases cremen espelmes i a les taules dels bars hi ha làmpades petites que ho fan tot bonic. Els últims flaixos rosencs del cel han desaparegut del tot. La temperatura és la ideal. Hi ha parelles que es besen, infants que corren. En aquesta hora fosca regna l’harmonia i el cor s’accelera i et dones permís per imaginar que tot és possible. Fins i tot oblidar-se de la pandèmia, no escoltar els pensaments, no girar la vista enrere, obviar que una ventada ho desequilibraria tot, que esquinçaria les estovalles, que trencaria els vidres. Les pors, com els peixos, continuen nedant. No els veig però sé que hi són. Un pescador ho té tot a punt. Encén el frontal i prepara l’ham.