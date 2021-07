El darrer ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat el reglament de funcionament de la bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa. Es tracta d’un nou instrument de participació ciutadana. S’articula mitjançant una interfície que facilita una presentació àgil, i si es vol anònima, de les comunicacions com a mitjà per assegurar que l’administració municipal s’assabenta de determinades conductes, sens perjudici d’admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial. Ha de permetre que qualsevol persona informi de forma anònima i segura conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració. Grans paraules i grans principis que caldrà veure quin retorn tenen per als ciutadans més enllà d’engruixir els canals d’informació que ja té l’Ajuntament.