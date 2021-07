Iceta surt a la foto, però mirant el conjunt ministerial des d’un extrem, fora de la centralitat del poder del nou Gabinet de Pedro Sánchez. El líder del PSC es va queixar obertament d’haver de deixar la cartera de Política Territorial. Cultura i Esports li van com l’anell al dit. Al dit de Sánchez. Atorgats els indults, mostrar Miquel Iceta al capdavant de les relacions territorials li sembla massa car a Sánchez. Veure Iceta és recordar el conflicte polític de Catalunya amb l’Estat. Molts, propis i estranys (PSOE, PP, Vox), vociferen que qualsevol indici de diàleg és pura humiliació. I tot i que el líder dels socialistes catalans va donar suport al 155 i no va visitar els líders independentistes empresonats, va ser el primer a demanar-ne l’indult. Així que l’útil per a Sánchez és tenir Iceta tan a prop –en un ministeri– però tan lluny del nucli dur de poder –Cultura i Esports.

Fins a hores abans de la remodelació ministerial, el ministre català negociava amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, l’ordre del dia de la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat. Pedro Sánchez i Pere Aragonès havien pactat la trobada fa 10 dies.

La ministra portaveu i de Política Territorial, la manxega Isabel Rodríguez, assegura que mantindrà la mateixa línia política amb Catalunya que el seu predecessor. Que sigui pròxima al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, crític amb l’actitud del Govern central cap a l’independentisme, és una fórmula més de Sánchez per rebaixar crítiques i aconseguir adhesions. I ara? El probable, un retard al calendari.

El PSC s’afanya a afirmar que manté el seu pes al Govern de Sánchez. Cert és que l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ocupa la cartera de Transports. I Francesc Vallès, exdiputat català i exlíder del PSC a Reus, es pot fer càrrec de la important Secretaria d’Estat de Comunicació.

Iceta i el PSC tindrien un calat polític important al nou Govern, però de menys evidència i desgast per a un Sánchez escarrassat en el tomb de les enquestes.