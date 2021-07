Les persones tenen un trànsit limitat i se’n van. Ens queda en el record el que han fet, el que han deixat i el seu tarannà, la seva obra i l’estima que ha mostrat. Ahir es va conèixer la mort del doctor Josep Corrons Espinal, als 93 anys. Professionalment va ser cardiòleg de referència per a moltes famílies de Manresa, la seva ciutat, i de la Catalunya central i va destacar pel seu compromís social amb la ciutat. Del seu pas, entre altres aspectes, se’n recordarà que va ser l’ànima de la Unitat Coronària, que va ser impulsor d’una entitat encara activa i fonamental com és Ampans, i que també era en els orígens de la llibreria Símbol. Era d’aquella mena d’homes i dones de ciència amb una gran bagatge humanístic i, a més a més, estava tan compromés amb la pràctica mèdica com amb el seu país. D’aquí, també, la seva vinculació a Convergència Democràtica de Catalunya, partit amb el qual va arribar a ser candidat al Congrés a les eleccions del 1986. Corrons serà recordat tant pel mestratge i l’empenta en el camp professional, com per ser una peça que relliga actors de la ciutat, amb lideratge en inquietuds col·lectives.