Salut posa la mirada preocupada en CAPs, ja menys que fa uns dies, i els hospitals, que es van omplint i, segons els seus responsables, encara no s’ha arribat a la xifra màxima d’ocupació de llits d’UCI i de planta. Avui, a les pàgines d’arrancada del diari, expliquem que a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el més gran de la Catalunya central, després d’un mes i mig, hi torna a haver persones que hi han perdut la vida en no poder superar les complicacions del virus. Són els senyals d’alerta, tristos marcadors de dolor irreparable per a qui perd un ésser estimat. Amb tot, hauríem de convenir que les dades, les fredes dades, mostren només l’inici d’una problemàtica que en mesos precedents ha estat més greu. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va admetre errors en les decisions de relaxament preses a l’entorn de Sant Joan. Situats altra vegada en el punt de partida, l’objectiu ha de ser fer baixar la cresta d’aquesta cinquena onada el més ràpidament possible. Mirar l’agost, perquè la població pugui fer vacances i el turisme, calaix. Però la prioritat és el setembre, tenir seminormalitat a partir de setembre. I encara hi som a temps.