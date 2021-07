Durant anys hem utilitzat la paraula oportunitat com un concepte d’esperança i il·lusió. Si la mencionem seguida de Pirineu, es converteix en una promesa de futur cap als nostres joves, el nostre teixit productiu, la qualitat de vida, etc.

Ara se’ns presenta una nova oportunitat i un gran repte, la possibilitat d’acollir la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern Pirineus-Barcelona 2030. Un projecte engrescador per al nostre territori i la nostra gent, que ha de tenir com a objectiu situar-nos al mapa a excala internacional i impulsar-nos tant econòmicament i demogràficament.

És ineludible que han de ser uns Jocs Olímpics sostenibles, aprofitant les instal·lacions existents i conservant l’entorn natural del Pirineu, fet que els ha de fer diferents i innovadors. Hem de buscar els beneficis que ens aporta aquesta nova possibilitat, sense deixar de banda la nostra essència.

El Parlament de Catalunya va fer ahir un pas endavant instant el Govern a presentar la candidatura d’uns Jocs Olímpics que necessàriament han de comptar amb el consens i la participació de la gent del territori. No tindria sentit celebrar un esdeveniment com aquest en contra de la seva voluntat, però no podem renunciar-hi sense abans haver analitzat tot allò que ens pot aportar, tant positiu com negatiu. És per aquest motiu que des de la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran afrontem aquest repte proactivament per tal que els Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona 2030 siguin una realitat i un èxit si els pirinencs i pirinenques així ho decideixen.