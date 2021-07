Al ple de dijous passat es va aprovar el canvi de nom del carrer Alfons XII pel de passeig de la República. Des de Fem Manresa celebrem que, per fi, hagi arribat aquest dia. Amb aquest canvi tanquem un deute històric, com a exercici de memòria històrica, fent net dels vestigis monàrquics que perduraven a Manresa.

I tanquem, també, un debat polític llarg i intens. Convé recordar que el canvi de nom del carrer d’Alfons XII es va posar sobre la taula el 2016 quan la CUP va presentar una moció per canviar el nom pel de República Catalana. La proposició, però, no va prosperar. Més tard, com a CUP i com a Fem Manresa, es va proposar el nom de República Catalana per canviar el de l’actual plaça Espanya.

Tot i la no aprovació de la moció, sí que el debat va comportar la creació de la comissió de nomenclàtor, que té per objectiu discutir sobre els canvis de nom o els noms nous a donar a carrers de la ciutat. La comissió, referenciada tot sovint als plens de l’Ajuntament, està formada per representants de tots els grups municipals i per les tècniques de patrimoni, protocol i participació ciutadana.

Val la pena posar d’exemple aquest fet per evidenciar el paper de l’oposició en el si del consistori. Quan diem que l’oposició hi som per fiscalitzar i per propiciar canvis, ens referim a coses com aquesta. El nostre paper és necessari per motivar determinats diàlegs i generar espais de debat en pro del conjunt de la ciutat. I això és el que es va posar sobre la taula amb la creació de la comissió: destinar un espai i un temps al debat polític que el nomenclàtor genera. No pretén ser una eina per arribar a posicionaments polítics de consens, sinó un espai de debat compartit, a on tots els grups podem aportar. Però més enllà del debat que s’hi genera, la decisió última d’un canvi en el nomenclàtor recau sobre dos terços del plenari.

Tornem a la moció del 2016. En aquell moment, el govern va argumentar el vot contrari al canvi de nom perquè «hi hauria d’haver una forta implicació ciutadana, ja que les alteracions del nomenclàtor generen importants molèsties als veïns». Cinc anys més tard hem vist com aquest argument ha deixat de tenir cap tipus d’importància per al govern (del mateix color i amb la mateixa regidora de Cultura que llavors). No s’ha buscat la implicació ciutadana i s’ha argumentat que el canvi de nom del carrer genera molt pocs entrebancs i de poca importància per a les veïnes.

Queda clar que les posicions no són inamovibles, però també es fa evident que això no és així perquè s’hi hagi treballat amb diàleg i participació de les veïnes, sinó el contrari, per oportunisme polític i a conveniència del govern d’ERC i Junts. Si fa cinc anys el canvi es considerava innecessari, ara era una prioritat urgent. Urgència motivada per fer el canvi al mateix temps que es commemoren els 90 anys de la República Espanyola.

Des de Fem Manresa ja hem dit que no compartim com s’ha dut a terme el procés del canvi de nom ni les presses que se’ns ha donat per acceptar-lo. Però hem volgut tancar un debat enrocat i al qual no vèiem més continuïtat. I així acabar del tot amb el nom d’Alfons XII del nomenclàtor manresà. Ens hem mogut, i això també és oposició.