En el món polític hi ha una tàctica ben coneguda i molt utilitzada: donar per feta una determinada qüestió –sense que sigui gens certa- per tal de desanimar l’adversari que s’hi oposa, i intentar de fer-li creure que ja no li queda cap possibilitat. N’hem vist un parell d’exemples ben clars aquesta setmana. D’una banda, la nova ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez, que alhora és la portaveu del govern de Pedro Sánchez, s’ha estrenat afirmant que l’independentisme català «hauria d’haver après la lliçó» i que com que el Govern espanyol ja ha fet un pas extraordinari amb els indults, ara correspon al Govern català de fer esforços en direcció a la convivència i la concòrdia. La nova ministra no va reconèixer, evidentment, que la concessió dels indults es va fer per les pressions del Consell d’Europa, que a més reclamava també la supressió o reforma dels delictes de sedició o rebel·lió, que encara no s’ha fet. Però la qüestió bàsica és que assegurar que l’independentisme ha d’aprendre la lliçó vol dir realment, que ha de donar la partida per perduda, que ha de renunciar definitivament a allò que és la base de les seves reivindicacions –o sigui a la independència– i que s’ha de resignar del tot a seguir sent una comunitat autònoma, amb un espoli fiscal de més de 16.000 milions d’euros cada any.

El segon exemple de la tàctica desanimadora procedeix de Félix Bolaños, que és el nou ministre de la Presidència, un càrrec molt directament vinculat al president del Govern espanyol. El ministre Bolaños, comentant la propera reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat –que per cert no es reuneix des del 2018– es mostra convençut que aquesta trobada servirà per «superar l’etapa identitària”» i passar a tractar dels problemes reals que afecten i preocupen de debò als catalans. I diu que serà d’aquesta manera perquè «el procés sobiranista ja s’està acabant» i que ara comença un període de recerca de solucions pràctiques en temes com les infraestructures de comunicacions, l’educació, la sanitat, etc. O sigui que el ministre de la presidència –i potser també el mateix president del Govern– creuen que les vel·leïtats independentistes ja s’han acabat i que ara s’entrarà en el terreny pràctic i concret que és allò que vol la majoria de ciutadans. Ho creuen realment o ho afirmen perquè els partidaris de la independència es convencin que és del tot impossible i que no hi ha res a fer fora de la Constitució?

Per descomptat que la ministra de Política Territorial o el ministre de la Presidència s’equivoquen completament si pensen que afirmant contínuament que l’independentisme està en decadència, el seu desig es convertirà aviat en realitat. Tothom sap que aconseguir la independència no és gens fàcil i que la manca d’unitat n’entrebanca sovint el desenvolupament. Però és ben cert que els seus defensors mai no havien tingut tant suport social i electoral com ara. Tenint en compte justament aquest suport ampli i creixent, és ben lògic de pensar que és precisament l’Estat qui hauria d’haver après, d’una vegada, la lliçó.