Ho confesso. No hi entenc res de ciclisme. Ni de ciclisme, ni de bicicletes. Plats, pinyons, quadres i un reguitzell de paraulotes estranyes em sonen com peces per fer funcionar un complex sistema vinculat a la NASA. Però, per tradició familiar, juliol és sinònim de Tour de France. Així que, per a mi, el juliol és el mes més ciclista de l’any.

El Tour 2021 ha estat especial perquè ha fet una picada d’ullet al Berguedà. I això sempre agrada. Primer, la publicació a Instagram del Sepp Kuss, un dels ciclistes professionals participants a l’esdeveniment, amb un «visca el Berguedà» acompanyant d’una imatge d’un membre dels Senglars dels Rasos vestit amb el seu mallot patumaire i una bandera de Berga. I, d’altra banda, durant la retransmissió de l’última etapa francesa, la proposta que va fer el comentarista al director de La Vuelta de tenir en compte els ports del Berguedà a l’hora d’organitzar el recorregut d’aquesta cursa. I que, tot s’ha de dir, ell va entomar confirmant que coneixia la zona i que seria una bona opció.

La pregunta és: qui recull el guant? Per experiència sé que un ciclista professional, a qui es pot considerar d’això que ara en diuen influencer, faci una publicació sobre un territori té un cost alt si ho has de pagar. I que cantin les grandeses dels ports de muntanya de casa teva durant 40 segons en una retransmissió del Tour, també. Segurament no ens passi gaires vegades més i per això és important que algú, qui tingui les competències per fer-ho, en prengui nota i tregui el màxim partit d’aquest tren en forma de promoció per a la comarca que ens ha passat les últimes setmanes.

Sembla evident que el Berguedà és un bon lloc on practicar el ciclisme. Però no només aquest esport. Hi ha qui diu que tenim unes condicions excepcionals per al parapent, convertint alguns punts de la comarca en els millors d’Europa on practicar aquest esport. O que el pantà de la Baells, per les seves característiques, és ideal per al rem o altres esports d’aigua. Només per citar-ne dos exemples.

Si estem d’acord en què el sector esportiu ha de ser un tractor per a la comarca, posem-hi ordre i som-hi. Però som-hi tenint les coses clares. No podem disparar a tot. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà va posar en marxa, fa uns mesos, el Programa d’innovació i emprenedoria en esport i salut i el Consell Comarcal fa temps que treballa en el camp esportiu. Entenem que hi ha una priorització de quins esports tenen més potencial donades les característiques del Berguedà i amb quins tenim un avantatge competitiu important. Agafem aquests esports i treballem-los per posicionar-nos-hi com a comarca líder.

La tradició esportiva del Berguedà és llarga i molt variada. L’últim número de la revista L’Erol, acabat de sortir del forn, ho posa en relleu. Aprofitem tot aquest potencial per posicionar el Berguedà com el camp base perfecte per a esportistes professionals, amateurs, empreses vinculades a l’esport i esdeveniments esportius.

Qui recull el guant?