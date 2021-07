He viscut inundacions a Alemanya. Es concreten en creixements graduals del nivell de l’aigua. A poc a poc, fins arribar, depèn del lloc a uns centímetres per sobre de l’habitual.

A mitjan dècada dels 80 del segle passat, a l’estiu, en un càmping al costat del Bodensee (llac de Constança), vam observar que el carrer de davant d’on érem acampats hi havia dos dits d’aigua i l’embornal no engolia l’aigua, més aviat n’escopia. El meu veí em va dir que havíem d’abandonar la parcel·la que ocupàvem i posicionar-nos, interinament, darrere, on estàvem separats per un marge, com si fos una feixa de l’accidentada topografia del Bages. Feia un sol intens i no vaig acabar de creure el meu ben intencionat veí. Vaig anar a recepció i el cap del càmping em va confirmar el fet. El Rhin baixava molt cabalós de Suïssa i feia pujar el nivell del Bodensee. Es preveien dos o tres dies de pujada per després recuperar la normalitat. No van trigar gaire a aparèixer els bombers amb saquets de sorra per impedir el vessament autònom del llac.

La previsió va ser bona i al cap de tres dies el llac va baixar de nivell per recuperar el seu aspecte normal.

Tot el que he dit fins ara queda destrossat per les recents inundacions a l’oest alemany, a la regió del Rin del Nord-Westfàlia, Renania Palatinat, així com la zona valona de Lieja (Bèlgica).

Aigua que va caure a gavadals i en poca estona descrivia molt més una pluja mediterrània que una de centreeuropea. A Catalunya ja estem acostumats a rebre ruixats intensíssims que en poca estona deixen caure milers de litres sobre un espai relativament petit. Recordem les inundacions del 1907 amb visita del rei Alfons XIII inclosa. Els danys a moltes de les fàbriques al costat del riu. Més recentment la pluja intensa sobre Montserrat del 10 de juny del 2000, amb més de 200 litres/m2, que va fer descobrir per on volia passar l’aigua davant la tossuderia i arrogància humana.

Això ha canviat. Ara es produeixen pluges intenses a Europa Central i no estava previst en cap pla de protecció civil. S’han de revisar les zones inundables amb l’òptica nova, que un torrent discretíssim es converteixi en un bloc d’aigua que tot s’ho emporta. Deixem-nos de períodes de retorn de 500 anys i fixem-nos en el present i futur immediat. El clima i el seu fill, la meteorologia, han modelat la història des de sempre. Deixem-nos de tossuderies i preparem-nos per a un present complicat. Aspectes com el clima, les plagues i les endèmies són tan importants (o més) que les guerres i altres tensions humanes. Ho diu Kyle Harper respecte a la caiguda de l’imperi romà. A més de la decadència humana, una sèrie de calamitats que no es van saber predir va produir l’enfonsament de l’imperi més poderós de la història. Ho sabrem predir nosaltres? I reaccionar?