El Vibra Festival de Manresa va tancar ara fa una setmana la segona edicióamb 4.500 assistents en vuit nits de concerts. El certamen, nascut l’estiu de fa un any en plena pandèmia per reactivar el malmès sector cultural, va arribar per quedar-se. El com és el que, ara, els seus promotors, la Casa de la Música i l’Ajuntament de la capital del Bages, han de replantejar-se. El cert és que el model pensat per a una situació excepcional com la que estem vivint ha funcionat malgrat totes les restriccions: públic assegut, mascareta i separació entre grups bombolla. A més d’una adequació d’horaris que ha permès portar al certamen un públic familiar que es perd quan els concerts comencen massa tard. Una de les idees que els organitzadors van apuntar per al futur del Vibra passaria, si la situació pandèmica ho permet, per reconvertir-lo en un festival mitjà concentrat en dos dies i amb un cartell potent, sense oblidar el cicle de concerts ofert fins ara. Una opció que se sustentaria en el fet que més del 40% del públic que ha comprat una entrada sigui de fora de la Catalunya Central. Hi ha demanda, ara toca saber-la canalitzar.