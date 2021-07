Amb el canvi de nom de la plaça Montserrat de Manresa m’ha vingut a la memòria un acudit que gairebé no recordava. És aquell que diu que un matrimoni gran va al metge –per ell, no pas per ella– i ell diu: «Doctor, no me’n recordo de res». I el facultatiu li demana: «A veure, què va fer vostè ahir?» El senyor respon amb una pregunta: «Com es diuen aquelles muntanyes amb forma de serra?». El metge respon: «Montserrat», i el marit mira cap a la seva dona i diu: «Montserrat, què vaig fer jo ahir?». Ho dic perquè em costarà retenir el nou nom de Palmira Jaquetti Isant. I no pas perquè no estigui d’acord que hi hagi més presència de noms de dones al nomenclàtor de la ciutat i als de tots els indrets del món. I encara menys perquè un espai de Manresa recordi merescudament una poetessa catalana, folklorista, escriptora, compositora i traductora a la qual la Generalitat de Catalunya li va retre homenatge l’any passat dedicant-li una commemoració de país amb l’Any Jaquetti. La Comissió de Treball del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Manresa ha valorat encertadament que Palmira Jaquetti és una de les moltes dones que, des de l’anonimat encara vigent, van contribuir a millorar el país. No, no ho dic per això, sinó perquè em conec i els noms no són el meu fort. Certament, hi ha persones que mai obliden un nom ni una cara, però jo no soc una d’elles. De fet, som majoria els que tenim una memòria formada a base de noms que s’hi han fet un lloc lluitant a cops de colze contra l’oblit. Sé que és molt més xulo ser d’aquells (o aparentar) que recorden tots els noms, tots els nous termes, que incorporen tendències diàries sense perdre la memòria històrica i que a partir de tot aquest immens bagatge generen discursos enlluernadors (o que ho semblen) titllats de «molt interessants» per altres als quals torna el favor dintre del cercle de la complaença. Però fora del cercle, al món real impera la llei de destil·lar de la complexitat gotes de senzillesa. Ho saben els carrers que han vist com al llarg de les dècades els clavaven plaques amb noms que en molts casos no servien per a res. Allà on els carrers i les places perden el seu nom oficial pel de tota la vida hi poden haver moltes respostes a la pregunta: «Montserrat, què vaig fer jo ahir?». La més improbable seria anar a la plaça de Palmira Jaquetti Isant. Jo diria que la gent continuarà dient que va a la plaça Montserrat, on hi ha moscada de fogueres i moixogants, o a la plaça dels Jutjats o a la plaça del Conservatori de Música o a la plaça dels de Sant Egidi.