Jo tenia un adhesiu a la bústia de casa, un d’aquells que rebutgen la propaganda comercial amb un «no, gràcies», el tenia com a gest de militància cap a un món més sostenible i contra les tones de paper inútil que contribueixen a trinxar el planeta; però fa uns dies va desaparèixer. Aquesta setmana el petit habitacle per a la correspondència, difícil de justificar en plena era digital, s’ha tornat a omplir de tarifes de pizzes a domicili, vidents que venen rituals a canvi de trempera i diners, reparacions a la llar i ofertes del dos per un, a més d’un fullet de quatre pagines a doble cara i tot color explicant la fantàstica ciutat que ens està deixant el partit a l’alcaldia. Aquest últim no va anar a parar al contenidor blau; realitzat l’acte de lectura per militància ciutadana i vistes les ofertes de l’un per dos, perquè encara que hi hagi coalició de govern sembla que tot sigui obra del nou lideratge, la nova il·lusió i el nou treball, com si els llegats anteriors ja s’haguessin retirat del mercat, em van quedar uns dubtes i una pregunta.

Els dubtes: No he trobat cap producte essencial per a la recuperació integral, a llarg termini i com a full de ruta, que dibuixi quin Centre Històric volem; aquesta nova seu de la Generalitat més que novetat és una oferta renovada, perquè ja fa temps que la tenim al prestatge dels projectes; en les especificacions del Museu del Barroc de Catalunya no s’hi expliquen totes les característiques tècniques, com alguna problemàtica que ha sorgit els darrers mesos, o m’ho sembla a mi?; pel soterrament dels ferrocarrils catalans i el metro comarcal sembla que està tot dit i decidit, ho dic perquè he sentit a dir que no hi ha consens quant a la prioritat; és clar que ara que ho repasso tampoc veig que se’n parli gaire sobre opinió i participació, segurament perquè no hi ha apartat de rebaixes.

També llegeixo que la carta als Reis torna a demanar la construcció d’una nova república, difícil sense estructures d’estat i confiant els fonaments a la taula de diàleg; segurament els Reis la faran servir per eixugar-se el reial engonal.

La pregunta: Per fomentar i donar exemple d’aquesta ciutat verda que en els busos urbans hi posa molt ben retolat que som, encara que veiem pocs arbres o aparcar amb un vehicle eco a la zona blava no tingui cap descompte, calia omplir-la de tot aquest munt de paper que no tinc clar que hagués passat el filtre de missatge comercial?

Vull que em tornin l’adhesiu per no haver de llegir més fullets políticament comercials, m’agradarien més mesures efectives al carrer i menys propaganda de paper. Què m’estan explicant?; i per cert, d’això del 2022 que era tan important, a banda d’un esment de passavolant, no hi ha res. Vaig cap al contenidor blau.