A l’institut Sis de Manresa, situat al barri del Xup, li cal aclarir el seu futur gairebé immediat. De moment, aquest setembre, la primera promoció d’alumnes que ha completat l’ESO en aquest centre ha vist com quedava tallada la seva continuïtat perquè el centre no ofereix batxillerat. La possibilitat que la situació canviï de cara al proper curs hi és, però proves tangibles no hi són, o bé els pares no les coneixen. No saber, desconèixer projectes, genera inquietud, fa que hi hagi més interrogants, fa que els processos es puguin enterbolir per la desinformació. Que un centre tingui la possibilitat de formar els alumnes també en l’etapa de batxillerat no és una decisió menor. Tenir aulari suficient (ara no hi és), tenir projecte educatiu per al centre, dota el centre de més professorat... Tot són mesures que cal valorar de manera molt conscient i, sobretot, tenint en compte que la despesa pública que es fa s’ajusta a les necessitats educatives de la ciutat. Però, al mateix temps, posar les cartes sobre la taula quan falta un any per estrenar el nou curs seria més que necessari. La paradoxa dels números ens diu que l’institut porta associat al nom el número 6, però només té 4 cursos.