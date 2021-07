L’any del jubileu dels Jesuïtes arriba aquest dissabte a Manresa. La Companyia de Jesús es troba immersa en la celebració, que coincideix amb els 500 anys de la visita d’Íñigo de Loiola (Sant Ignasi) a Manresa, on possiblement va viure els 11 mesos de transformació espiritual més intensos de la seva vida. El 25 de març del 1522, Ignasi de Loiola va baixar de Montserrat a Manresa i s’hi va instal·lar. La celebració eucarística de dissabte, amb els actuals caps visibles de la congregació, la inauguració dels mosaics a les capelles de la cova de l’artista Marco Rupnik i l’obertura de la porta del jubileu concentren una celebració a redós de la qual la ciutat ha volgut resituar el seu paper com a ciutat de pensament i de reflexió. L’any jubilar té un component eminentment religiós, però la immediatesa dels actes que la capital del Bages prepara per al 2022 li atorga un component d’obertura completa a la ciutat. En aquests 500 anys de la presència del sant a Manresa, la ciutat i la Companyia de Jesús han decidit sumar per fer créixer encara més el coneixement de la simbologia de l’estada de Sant Ignasi a Manresa.