Continuant amb els escrits intranscendents i refrescants d’estiu, avui va de pobles. Per la geografia espanyola, s’hi poden trobar pobles amb topònims ben curiosos. Alguns d’aquest noms són motiu de broma a les xarxes socials. Vet aquí una petita mostra.

A la província d’Àvila s’hi pot trobar el poble d’Aveinte. Curiosament, al costat del rètol de la localitat hi ha un senyal de trànsit amb la limitació de la circulació a 50 quilòmetres per hora. Aquesta coincidència ha propiciat un tuit de la Guardia Civil on la fotografia va acompanyada del sarcàstic text : «Queremos que sigas las señales de velocidad al pie de la letra. Pero si atraviesas Aveinte, puedes circular a 50».

A la província de Badajoz hi ha el poble de Malcocinado, un municipi no recomanable per als amics de la bona cuina. A la província de Lleó, un poble s’anomena Villalibre de la Jurisdicción, un bon lloc per empadronar-s’hi els espavilats.

A la província de Lugo hi ha un llogaret de nom Villapene. El veïnat ja està acostumat a veure com els viatgers s’aturen al costat del rètol per fotografiar-s’hi. Alguns pobles tenen el nom d’hortalisses i fruites, com Pepino (Toledo) , Ajo (Cantàbria), Rábano (Valladolid), Cebolla (Toledo), la Pera (Girona), Melón (Ourense), Los Albaricoques (Almeria)... Per cert, en aquest darrer municipi es van rodar famoses pel·lícules de westerns com El bueno, el feo y el malo i La muerte tenia un precio.

També hi ha pobles ben educats, com Adiós (Navarra) i Buenas Noches (Màlaga). Pobles combatius, com Peleas de Arriba i Peleas de Abajo (Zamora). Pobles afables, com Cariño (la Corunya). Pobles per a les persones sedentàries, com Correpoco (Cantàbria). Pobles pecadors com “Villaviciosa” (Astúries). Pobles comercials, com Venta de Pantalones (Jaén). Pobles desperts, com Nonduermas (Múrcia). Pobles divertits, com Guasa (Osca). Pobles temibles, com Peligros (Granada). Pobles mortificadors, com Humilladero (Màlaga). Pobles bellugadissos, com Moveros (Zamora). Pobles per a fumadors, com Cenicero (La Rioja) i La Colilla (Àvila), entre d’altres.

Una darrera curiositat. El poble de Huerta de Rey (Burgos) figura en el llibre Guinness de rècords pels noms rars dels seus veïns/es. Resulta que, cap allà l’any 1930, molts dels seus habitants eren parents i coincidien els seus noms i cognoms. Davant la confusió que la situació originava, el secretari de l’Ajuntament va proposar recórrer al martirologi romà, així el veïnat es coneixeria amb el nom de pila.

Aquests són alguns dels noms escollits per als seus veïns/es : Burgundófora, Hermógenes, Gláfida, Filadelfo, Alpidia, Ursicina, Clodoveo, Petronila, Liduvina, Walfrido, Merenciana, Hierónides, Filogonio, Sindulfo, etc.

Aquesta tradició en el decurs dels anys ha disminuït però les persones grans encara conserven els peculiars noms. En aquesta localitat, l’any 2008 va celebrar-s’hi la Primera Trobada Internacional de Noms Rars. Evidentment, el poble –per mèrits propis– mereixia ser escollit seu de la trobada.