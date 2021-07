Tant si us sentiu cridats, com si no, a participar de la missa anticipada d’avui dissabte o la missa de demà diumenge, sapigueu que celebrem el 18è diumenge durant l’any amb les lectures del cicle B. La Paraula de Déu que ens interpel·la i ens nodreix espiritualment es fa trobadissa per internet googlejant algunes de les paraules clau «lectures, missa, XVIII diumenge, cicle B». Ja no és indispensable tenir una Bíblia en paper. Internet i les noves tecnologies ens faciliten arribar a la Paraula de Déu per llegir-la, escoltar-la i meditar-la a través dels nostres dispositius electrònics. Hi ha instruments i mitjans nous, però la Paraula de Déu perdura eternament i ens interpel·la una i altra vegada a través dels temps i de generació en generació. És alfa i omega, principi i final.

L’evangeli d’avui gira entorn de la promesa de Jesús: «Jo soc el pa que dona la vida. Els qui venen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set». (Jo 6,24-35), Trobem Jesús i els seus deixebles a la vora del llac Tiberíades on Jesús ha estat uns dies predicant, guarint malalts i fent miracles. Les multituds s’acosten a Jesús com «ovelles sense pastor». Són dies intensos, de ritme frenètic, on gairebé no tenen temps de descansar, ni de pensar en què menjaran. Just abans d’aquest episodi de l’evangeli té lloc el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, on ens parlen de 5.000 persones menjant d’aquests cinc pans de civada i dos peixos que un jove comparteix amb Jesús. Aquell mateix vespre, Jesús, tot sol, camina pensatiu sobre les aigües i al matí següent té lloc el fragment que ens descriu avui l’evangeli.

Les multituds busquen Jesús i els seus deixebles i els troben a l’altra riba del llac, a Cafarnaüm. Li pregunten a Jesús quan hi ha arribat allà, estranyats de la rapidesa en creuar el llac. Jesús, amb un to de certa decepció, els recrimina que no l’estan buscant pels senyals prodigiosos que han vist, sinó per la quantitat de pa que han menjat: «No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dona la vida eterna». Jesús és el pa que dona la vida eterna. Els que creuen en Ell i el cerquen, reben la força de l’Esperit Sant i l’Amor en majúscules.

Aquest amor tan gran és l’únic que pot guarir totes les ferides, omplir tots els posos de soledat i transformar les nostres vides. És l’Amor que es fa trobadís a través de la Paraula, la Comunitat de cristians i l’Eucaristia. T’hi sumes?