Predicar en el desert

Sento crits al carrer. És el veí que parla bramant perquè és la seva manera de comunicar-se amb el món. Miro per la finestra i comprovo que no està enrabiat. Conversa a crits amb un altre home. Crida mentre li explica que marxa de vacances uns quants dies, crida mentre li diu que torna a ser avi, crida mentre li fa saber que ja no va en moto, crida mentre li comenta que baixaran les temperatures i que plourà. Els meus fills també em diuen que últimament parlo més alt. Ells estan convençuts que apujo el to perquè porto mascareta, que esmorteix el so i les paraules que articulo. I sí, la mascareta n’és parcialment responsable, però obvien que parlo alt i clar després d’haver repetit la mateixa frase unes quantes vegades sense tenir cap prova fefaent d’haver estat escoltada. No he anat mai al desert, però predicar-hi deu ser molt semblant a la sensació d’expressar pensaments i idees mudes, que moren només néixer perquè ningú corre a plegar-les.

Cadascú de nosaltres és un sac ple de mots, una bossa de lletres de Scrabble. Un grapat de paraules, les que més repetim, les que sempre tenim a la punta de la llengua, les que ens agrada més escoltar, escriure, llegir, pronunciar. Si les aboquéssim sobre la taula sobreeixirien per totes bandes, s’amuntegarien, formarien cercles o muntanyes i tindríem una bona definició del nostre univers, de nosaltres mateixos. Perquè el llenguatge ens delata i ens retrata. I com més vegades utilitzem un mot, com més el repetim, més ens hi assemblem. Tinc un pare que és arbre, una mare que és abraçada càlida, un fill que és mar i un altre que és poma, un company que és veu. I persones que estimo que són força, vent, música, sol, cabdell, motor, muntanya, riu i ombra. I el so, sempre una constant, com el de les soles de goma de les sabates esportives que xisclen contra el terra quan el grup de jovent juga a la pista, i el de les fulles dels plataners que, altra volta, tornen a rascar les rajoles del carrer com cada any i em transporten a un lloc conegut que no és present, però que ha sobreviscut de generació en generació a través de paraules dites i gestos repetits. L’escriptor Theodor Kallifatides ho relata de manera magnífica en el llibre Mares i fills. Diu: «El pare em va fer persona i la mare escriptor. En l’univers del pare hi havia la capacitat de treball, el sentit del deure, la paciència (...). L’univers de la mare era diferent. Allà hi havia la familiaritat i la intranquil·litat que l’acompanya. Hi havia desmesura, cua de palla, i necessitat que al final tot acabés bé». Quina promesa d’amor més bonica aquest desig de final feliç.