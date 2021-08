V ilafranca del Penedès és indret de vi i de castells. Moltes famílies han viscut al voltant del raïm i han gaudit fent pinya i anant amunt.

L’esperit de Sant Fèlix queda reflectit a través de les colles castelleres. L’ànima del vi es veurà emfatitzada amb l’actualització del Vinseum, el museu del vi.

Bons vins i també bona taula és el que vaig trobar a El Cigró d’Or de l’Oriol Llavina, a qui vaig conèixer a l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa.

Va arrencar a Gelida per passar després al Mercat de la Carn de Vilafranca del Penedès.

Ha aconseguit un èxit tranquil amb vàries propostes en funció de l’horari i del dia. Ara, una carta el cap de setmana, uns platillos a la fresca a la plaça del mercat els vespres que obre i un extraordinari menú del dia entre setmana.

A part dels bons plats, El Cigró d’Or exemplifica molts factors de l’hoteleria d’avui a través de l’especialització en funció de l’horari, evitant fer de tot a totes hores.

Vaig menjar el menú del dia. Em va entusiasmar. La proposta fuig de les grans quantitats i de la pesadesa i se centra en la lleugeresa i la qualitat mitjançant creacions intencionades cap a l’alta cuina.

La gràcia és el tractament dels productes, cuinats amb bon criteri, com queda clar en la cuina a la vista plena d’olles.

Amb una fórmula simpàtica que ofereix vaig tastar varis plats. A destacar una base d’albergínia i sofregit, el caneló de pollastre de pasta brick amb beixamel de foie, un bacallà al pil-pil de porros i l’acompanyament del pollastre, amb espinacs, romesco i migas. Tot magníficament emplatat, equilibrat i amb ganes de fer alta cuina. Una proposta creada per algú fidel a la cuina i a un territori.

