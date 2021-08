Hi ha opinions que a més de sentides són viscudes, com aquesta, en primera pell. Les persones que treballem en el sector assistencial estem irritadament indignades davant l’allau de protestes que ha generat la mesura ja implantada a països com França o Itàlia, i en estudi a diverses comunitats de l’Estat, per regular l’accés a llocs públics o places de treball, amb l’obligatorietat de presentar el passaport europeu de vacunació.

A mitja setmana, Manresa tenia gairebé 40 pacients afectats per covid a Sant Joan de Deu, d’aquests 8 a la Unitat de Cures Intensives; des de principi de mes el 73% d’ingressats a les UCI del país són persones no vacunades i la gran majoria entre els 30 i 40 anys; però, malgrat tot, tenim milers d’experts a les xarxes socials i als mitjans de comunicació que no han estudiat ni medicina ni epidemiologia, però es veu que són experts en covid pel rei Joan Carles i opinen que les vacunes no fan cap efecte.

Mai s’ha qüestionat l’aplicació d’allò socialment acceptat com a «dret d’admissió», ens l’han aplicat per la vestimenta a l’hora d’accedir a un local, pel rebuig al color de la pell, per la intolerància a la diversitat de gènere, per la discriminació a la diversitat funcional, o de forma més encoberta per idees religioses o polítiques i ningú ha sortit a cremar res; però quan es fa efectiu per motius de prevenció sanitària, la massa eixelebrada és capaç de llençar-se al carrer esgrimint arguments de supressió de drets i llibertats, les seves perquè els de la resta se’ls en fot, a més de tot un reguitzell de teories trastocades.

Tenim la sort de pertànyer al club VIP del primer món que ens dona accés a privilegis assistencials i sanitaris pels que altres residents del planeta, que no en disposen ni els tenen al seu abast, matarien; però som tan irracionalment prepotents com per rebutjar-los sense parar-nos a pensar que aquest dret d’admissió sanitària te raó de ser per protegir-nos d’una manca de solidaritat que pot arribar a tenir un preu massa alt. I si això va de democràcia, si la majoria ha optat per creure en la ciència, és lògic que es vulgui impedir el cop d’irresponsabilitat d’una minoria, malgrat l’evidència més crua i commovedora: els milers de morts convertits en arguments amb nom i cognom.

Només aclarir als experts negacionistes que la indignació no és per les complicacions laborals causades per la situació; ho és per les condicions que pateixen les persones a les quals cuidem, obligades a malviure pel comportament i els nivells d’estupidesa humana de les que es creuen amb el dret a viure sense restriccions, ni cap mena de sensibilitat pel respecte a la vida dels altres; una vida que compartim sota el mateix cel i val el mateix per a tothom, els uns i els altres.