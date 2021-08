Les despeses extraordinàries generades per l’impacte de la covid han elevat la facturació d’Althaia fins als 193 milions d’euros durant l’any passat, un 18% més que l’any anterior. La fundació que presta la major part dels serveis hospitalaris a la Catalunya central va gastar 30 milions d’euros més que l’any anterior, diners que han estat aportats en la major part per la Generalitat i que han estat necessaris per afrontar les enormes despeses generades per la lluita contra la malaltia, que encara està molt lluny d’haver-se acabat. Durant el 2021, aquesta despesa extraordinària hi continuarà sent en més o menys mesura. I els especialistes en gestió sanitària, utilitzant paràmetres de comparació amb la despesa sanitària en l’entorn europeu, recorden que una prestació del servei ajustada a la realitat exigirà que aquests diners es consolidin dins del sistema d’atenció pública. Haurà de ser així perquè l’efecte de la covid es notarà durant anys, tant pels efectes directes del virus com pels indirectes causats en la salut pública en general. Això caldrà atendre-ho, i atendre-ho bé.