Si no tingués una certa prevenció contra les generalitzacions, i encara més les geogràfiques, diria que els catalans som complicats de mena. Després d’anys i anys reclamant a l’Estat que incrementi la capacitat aeroportuària de Barcelona, ara que Aena posa 1.700 milions sobre la taula tot són problemes. Malament si ens fan cas i malament si no ens en fan. Certament, no és gens còmode estar pendents dels capricis de l’administració central, però ara mateix aquest és el pa que s’hi dona i el joc que s’hi juga. La qüestió de l’aeroport em recorda la situació viscuda fa unes dècades amb la construcció de l’autovia A-2 entre Lleida i Barcelona; si les obres ja eren eternes de per sí, com quasi tot el que executa el ministeri a Catalunya, van patir una encallada suplementària en el tram entre Cervera i Igualada per una polèmica inacabable sobre si havia de discórrer pel coll de la Panadella, com sempre ho havia fet la carretera general, o desviar-se per la vall del riu Sió per aconseguir un traçat més suau en revolts i en pendents. El ministeri, llavors dirigit per Josep Borrell, apostava per la segona, igual que el president de diputació de Lleida, de CiU, mentre que ajuntaments de la zona, ecologistes i algunes empreses s’hi van oposar i van aconseguir dels jutges la paralització i la victòria final, i per això l’autovia passa per la Panadella, però entre una cosa i l’altra es va acumular una dècada de retard, a benefici de l’autopista de peatge que, malgrat fer una gran volta pel Vendrell, estalviava temps i cues als qui viatjaven entre les dues capitals. Catalunya volia bones carreteres però quan el ministeri es posava mans a l’obra apareixien els trencacolls. Catalunya vol un aeroport intercontinental però quan el ministeri s’hi posa es disparen les batusses dins la societat i dins mateix del Govern. Maurici Lucena, president d’AENA, va dir: «us apunto 1.700 milions al pla quinquennal o no?», i la resposta va ser «ens ho estem rumiant». Ara el Govern ha rectificat: «va, apunta’ls, però que consti que encara ens ho rumiem». Genial.