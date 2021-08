Comparteixo un dinar amb un empresari català amb casa i negocis a la Cerdanya. És dels més influents a l’estat. Ha compartit taula de treball i estovalles amb els dirigents polítics i econòmics catalans i espanyols de la última dècada. El veterà empresari ho té clar: la comarca i el Pirineu català han de fer una aposta decidida per l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern amb Barcelona com a abanderada. Ho sustenta per, afirma, la idoneïtat que tots els territoris tinguin reptes per assolir; fites que li marquin un camí i convidin la població a treballar vers el progrés econòmic. Li comento la meva visió de la situació a nivell de carrer: veig que els cerdans de quaranta anys en amunt hi estan generalment a favor sense, però, un gran entusiasme. Hi ha en la gent gran de la vall la sensació que tot plegat es tracta d’un projecte de fer volar coloms amb poques possibilitats de complir-se. No obstant això, l’esperit de supervivència innat del pirinenc li fa veure que mentre se’n parli i es muntin candidatures, sempre hi haurà quelcom a guanyar-hi, ja sigui una millora en les carreteres, en la calamitosa línia de Rodalies de Renfe o més inversions pels municipis. Pel que fa als joves, i sobretot entre els més joves, la sensació general és que aquesta candidatura olímpica no és més que una excusa que s’ha tret de la màniga l’empresariat barceloní i l’elit social del país per fer un altre boom urbanístic a la Cerdanya. Una candidatura per, com es diu popularment, ‘trinxar el territori’. Les noves generacions de cerdans tenen altres prioritats que els seus padrins i abans de vendre el prat o l’hort perquè hi facin una promoció de xalets que solucioni l’economia familiar per les pròximes dècades lluitaran per fer valer, afirmen, l’interès de la comunitat en una economia sostenible. I això no passa per un model amb més construcció i habitatges buits tot l’any que redobli l’actual fórmula de les puntes turístiques. L’influent empresari amb qui dino no ho acaba d’entendre. Veu innocents aquests arguments i argumenta que el territori no té perquè veure’s perjudicat per la cita olímpica. El juliol de fa dos anys el Parlament va aprovar una moció de la CUP en la que instava el Govern a organitzar una consulta popular al Pirineu sobre la celebració d’aquests jocs olímpics. La proposta aprovada a l’hemicicle va partir del mateix territori a través de la plataforma Esquerra Independentista del Pirineu. Els joves cerdans i pirinencs saben com moure’s i són convincents. El país tindrà una sorpresa amb aquest referèndum.