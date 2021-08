Els representants institucionals que són nomenats per vot popular i que, per tant, representen la pluralitat política de la societat, estan obligats a prendre’s molt seriosament la representació que els ha estat encomanada. Per això és important que sentin com una obligació imperiosa, urgent, donar explicacions al públic al qual es deuen quan, per alguna raó, no poden exercir la seva responsabilitat; i també, prendre les mesures immediates per evitar que la gestió que tenen encomanada no quedi sotmesa a la incertesa. Qualsevol dirigent pot -només faltaria- absentar-se per raons mèdiques, però si aquesta absència és prolongada els ciutadans tenen dret a rebr e unes mínimes explicacions sobre la raó per la qual aquell càrrec electe no pot exercir la seva funció i, encara més important, sobre la forma en què aquesta baixa alterarà el seu exercici del càrrec. Una institució pública no pot trobar-se en la incertesa. Cal saber qui porta el timó, i qui és previsible que ho faci en el futur immediat. Altrament, les organitzacions queden aturades per la provisionalitat. I això, un polític responsable ha d’evitar-ho decididament.