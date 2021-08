Santpedor està vivint una protesta veïnal contra uns okupes incívics que dimecres es van permetre el luxe de llançar objectes des de les finestres contra els veïns que feien picar cassoles a la porta d’on viuen i que van tenir el valor de posar-se agressius. És un cas més, el penúltim, d’un fenomen que es produeix a totes els pobles i totes les ciutats i que topa amb una perillosa impotència municipal i policial. Perillosa, perquè els comportaments incívics que converteixen la vida dels veïns en un infern de sorolls , brutícies i sensació d’inseguretat, estigmatitzen totes les okupacions, també les de les famílies que no tenen on anar a viure i no generen cap malestar allà on troben eixopluc; perillosa perquè, sovint, aquests comportaments estigmatitzen injustament comunitats i ètnies; perillosa perquè, sovint, la impotència de la gent es converteix en agressivitat i alimenta tendències polítiques demagògiques que són el millor brou per a la ultradreta i el pitjor context per a la democràcia. Cal que els ajuntaments, amb les eines que tenen, hi prestin el màxim d’atenció, i que les administracions superiors arbitrin els mecanismes per apartar els indesitjables de la vida de la bona gent.