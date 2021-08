Els Consells Comarcals poden ser simples gestories si no tenen al davant ningú que tregui rendiment de les seves competències. En canvi, poden ser molt útils si gaudeixen d’un bon lideratge. Per això és rellevant qui n’ostenti la presidència, i amb quina majoria. Però és encara més important en el cas del Solsonès. Molt més important. El Consell del Solsonès gestiona el Centre Sanitari que s’encarrega de la prestació de l’atenció a la salut de la comarca. Per tant, té a les seves mans –si bé sota la responsabilitat última de la Generalitat, que és a qui s’ha d’exigir que vetlli pel servei universal– un puntal dels serveis públics. Ara mateix, fruit de la gestió deficient de la baixa de la presidenta original, Sara Alarcón, assistim a un espectacle de dimissions de consellers d’ERC que se n’haurien de fer càrrec. ERC, que té majoria relativa, assegura que al ple de setembre tot es resoldrà, però de moment el que veiem és un Consell desfet per dins que tothom s’espolsa. Segur que aquestes no són les condicions que calen per donar a un ens tan important el lideratge i el govern que necessita. Els responsables que sigui així han de reflexionar seriosament i severament.