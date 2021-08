Auns quants companys de Regió7 ens va sorprendre la pel·lícula Spotlight, que va guanyar l’Oscar a millor film fa cinc anys i tracta sobre la investigació periodística del diari Boston Globe que va destapar els abusos sexuals perpetrats per molts membres del clergat catòlic de Massachussets a menors. Un exemple de bon periodisme. El que ens va impressionar va ser que el rotatiu tenia un equip de periodistes destinat exclusivament a investigar durant mesos temes complexos. Recordo que amb una catedràtica de la UPF especialista en successos i periodisme d’investigació comentàvem fa uns deu anys que a l’Estat espanyol, a diferència de països on la premsa té un pes històric important, la Justícia s’avançava la majoria de vegades als diaris a l’hora de destapar grans casos de corrupció, segurament perquè no hi ha hagut una gran tradició de reporters d’investigació. La pel·lícula Spotlight ens va sorprendre perquè en un diari de les dimensions de Regió7, tot i esforçar-nos per destapar tots els temes d’interès públic, tenim uns recursos més modestos i és impensable que un equip de redactors es dediqui durant mesos a perseguir un tema per fer-ne un únic reportatge. De fet, seguint amb els mites, el cas d’espionatge polític als Estats Units que va acabar amb la dimissió del president Nixon, l’escàndol del Watergate, destapat pel Washington Post, va ser una sèrie de reportatges i notícies. Els papers del Pentagon, quan el New York Times i Washington Post van treure a la llum la inutilitat de la guerra del Vietnam; i més recentment les filtracions de Wikileaks, coordinades per capçaleres molt prestigioses, són altres grans moments del periodisme d’investigació. A l’Estat espanyol, un dels casos més coneguts va ser quan el diari basc Deia, Dia-rio16 i El Mundo es van fer ressò que alts funcionaris de l’Estat estaven involucrats en assassinats i segrestos a membres d’ETA a través dels GAL. Esdeveniments molt importants de la història del darrer mig segle destapats gràcies al periodisme d’investigació. Aquesta setmana ha fet un any que el rei emèrit va marxar esquitxat per greus casos de corrupció destapats entre venjances i exclusives de diaris, sobretot d’El País i El Mundo, després de dècades de mutisme al voltant de les activitats il·lícites de la Casa Reial. La investigació periodística ha estat un altre cop a l’altura, i es veu la necessitat de preservar-la. Així que malgrat la crisi de les empeses periodístiques i el valor a la baixa de la paraula escrita, calen recursos per tirar endavant amb dignitat aquesta professió.