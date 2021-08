La nova reunió de la Comissió Mixta Estat-Generalitat que va tenir lloc dilluns passat no sembla pas que hagi estat gaire productiva. El Govern de l’Estat hi té ben poc interès perquè sap que a cada reunió li serà presentada una llarga llista de traspassos i reivindicacions pendents, que és el que hi va haver en la reunió d’aquest dilluns. Però Pedro Sánchez, com sempre, no té mai pressa en aquests afers. No hi haurà nous traspassos quan se li demanin des de la Generalitat, només n’hi haurà si li poden aportar algun benefici. No és estrany, doncs, que la delegació de la Generalitat, presidida per la bagenca Laura Vilagrà, hagi declarat que els resultats de la trobada hagin estat «insuficients». Que traduït a un llenguatge poc diplomàtic vol dir que la reunió no ha servit de gran cosa. Per què? Per moltes raons, però sobretot per dues: Pedro Sánchez no vol aparèixer com a claudicant davant del Govern català, malgrat que ja sap que sempre serà acusat per l’extrema dreta espanyola de cedir davant de l’independentisme. En segon lloc, perquè encara no ha començat la discussió dels pressupostos, la gran qüestió que requerirà el vot favorable de tots els grups polítics que van fer possible la seva investidura. És en aquell moment que la necessitat de suport el farà estar disposat a fer més concessions que no pas ara. No cal que ens preguntem si és lògic aquest mercadeig de conveniència. El fet és que només veurem una certa predisposició a fer traspassos i acords quan Pedro Sánchez necessiti vots.

Però és fonamental de tenir en compte que la negociació entre el Govern de l’Estat i el de la Generalitat és molt complexa i té diversos plans o nivells. La Comissió Mixta Estat-Generalitat s’hauria d’ocupar només d’aspectes concrets relacionats amb les competències respectives. En canvi, l’anomenada Taula de Diàleg s’hauria de dedicar a trobar la solució del problema polític que es va posar en relleu especialment amb el referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i amb la repressió posterior, que encara dura. Si la Comissió Mixta Estat-Generalitat ja és prou problemàtica, la Taula de Diàleg encara ho és més. I si el resultat de la reunió recent de la Comissió Mixta va ser clarament «insuficient», la reunió de la Taula que tindrà lloc a mig setembre pot naufragar del tot. Més que mai dependrà de la pressió que l’independentisme pugui fer en un període clau: entre les commemoracions de l’Onze de Setembre i de l’1 d’Octubre.

Mentrestant, la que teòricament és la més alta institució de l’Estat, la monarquia, continua afeblint-se. Ja fa 6 anys, quan es va començar a difondre la conducta poc exemplar de l’exrei Joan Carles, que el CIS va eliminar de les seves enquestes la valoració de la institució monàrquica per evitar que es constatés el seu desprestigi creixent. Però els embolics reials han continuat fins i tot després de la seva fuga d’ara fa un any. Qui pot defensar, encara avui, una institució com la monarquia, els membres de la qual no hi accedeixen per mèrits demostrats sinó pel sol fet d’haver nascut en una determinada família?