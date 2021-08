El consum d’aigua el 2020 a Manresa va augmentar 6 litres per habitant i dia respecte al 2019. Segons ha informat recentment Aigües de Manresa, el consum l’any passat va ser de 117,84 litres per persona i dia mentre que el 2019 va de ser 111,7 litres per habitant i dia. L’explicació donada és el confinament i les restriccions de mobilitat per la pandèmia que han fet que les famílies estiguin més temps a casa, l’augment d’ús d’aigua per a neteja i desinfecció, i la calor, ja que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any 2020 va ser l’any més càlid des del 1950. L’augment trenca una tendència a la baixa en el consum que s’havia mantingut durant molts anys. L’aigua és un bé preuat i cada cop hi ha més consciència que no se’l pot tractar com si fos il·limitat. L’aigua és bàsica per a la vida i la higiene. L’agricultura i la ramaderia en depenen. Sense aigua no hi ha civilització. D’altra banda, l’aigua acostuma a ser notícia bàsicament quan hi ha avaries o sequeres. Hi ha una desproporció evident entre la seva importància i el paper més que secundari en l’àmbit públic que juga la seva gestió.