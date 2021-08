Escoltar Joan Laporta explicant per què Leo Messi deixa l’equip i queda a disposició de la competència m’ha fet imaginar un escenari d’adaptació televisiva d’Agatha Christie, amb una família aristocràtica reunida entorn del cap de casa, enfonsat en una butaca i amb cara de funeral, que diu: «Us he fet venir a tots, germans, fills, filles, gendres, nores, tia, per donar-vos una explicació. El collar de la besàvia no ha estat robat, com heu cregut alguns en saber que el subhastaven a Internet. En realitat, se subhasta a iniciativa meva. Sí, família, ens desprenem de la nostra joia més valuosa, i la causa és que estem arruïnats. (Es fa un silenci i els assistents es miren els uns als altres amb posat incrèdul). Ho heu entès bé: arruïnats. Els passius superen els actius; traduït, devem més del que tenim. Desprendre’ns del collar és l’única manera de tirar endavant uns quants mesos més, tot esperant que un cop de vent adreci el rumb de la nau. (Murmuris). No us n’he dit res abans perquè esperava negociar amb els creditors, però no hi ha hagut manera. (Més murmuris. Una veu pregunta: no ens podríem desprendre de les altres joies?). Les altres joies? No n’hi ha cap que valgui res. Pura bijuteria que el meu pare va comprar a preu d’or. Si les toques gaire, es ratllen; si cauen, es trenquen, i amb el sol, els suposats diamants groguegen. (Una altra veu proposa: i els cotxes del garatge? Hi ha un Bentley, un Rolls, un Ferrari...). Els cotxes? Per què et penses que vaig sempre amb el Panda? No n’hi ha cap que funcioni! Ni tan sols s’engeguen. Són plens de rovell. No els volen ni els col·leccionistes d’antigalles! (I vendre la casa i anar a lloguer?, pregunta el fill mitjà, assenyat i refranyer). La casa? Aquesta casa ja no és nostra, és del banc!». Llavors el fill petit, que tenia el desagradable costum de dir el que pensava, va resumir-ho: «Per tant, ens estàs notificant que som pobres». «Tu ho has dit. Ara, poseu-vos aquesta roba de sac i aneu a captar per les cantonades».