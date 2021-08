El Baxi Manresa de la temporada que està a punt de començar es va presentar ahir amb l’habitual (pobra) foto de conjunt que és el quilòmetre zero d’un nou projecte. Enguany, es parteix del precedent d’una temporada molt positiva sense públic a les graderies i s’avança cap a l’horitzó del retorn dels aficionats, en la mesura en què les autoritats sanitàries vagin considerant possible i convenient. L’equip s’ha reformulat de cap a peus com acostuma a passar a Manresa: la modèstia dels recursos impedeix retenir els jugadors contrastats, però el fet que els homes que han aconseguit a Manresa un aparador a l’ACB facin després el salt a clubs més potent és no només el preu que cal pagar per la modèstia, sinó la prova que els que han fitxat desconeguts ho han fet bé. Aquest és un dels anys en què el component de cares noves és més dominant, amb majoria de jugadors nous a l’ACB. Amb aquests ingredients, el cuiner esdevé el veritable protagonista. Pedro Martínez, un any més a Manresa, és el veritable factor de competitivitat de l’equip. Ell ha de fer que aquestes peces noves, soltes i incògnites siguin un equip. Ha demostrat que pot, i hi confiem.