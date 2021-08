Establir que no es pot circular a més de 30 per hora als nuclis urbans és una d’aquelles mesures que a la llarga potser, i només potser, algun dia s’arribarà a complir. Ara dubto que algú ho faci. M’atreveixo a posar-hi un altre condicionant: possiblement. I serà a còpia de garrotades. No de físiques. En refereixo a les multes. Si algun cop la Policia Local de Manresa, Sant Joan, Berga, Solsona o qualsevol altre població, treu el radar a tot drap al carrer li plouran bitllets a carretades i es farà un fart de treure punts perquè crec que ara per ara ningú compleix la normativa. Ni aquí ni a Roma. Bé, sí, alguns avis. Els qui abans ja hi anaven.

A mi particularment em costa anar a 30. No és que no ho vulgui, però costa. Primer perquè sembla que el cotxe pateixi. Segona perquè els patinets m’avancen per l’esquerra als trams on hi ha doble carril. On va aquest?, em demano en un primer moment. Tercer perquè senzillament no hi penso i vaig a una velocitat moderada però quan me n’adono ja arribo als 50 d’abans. Ep, frena, boig ! Quart perquè sembla que els cotxes que et venen al darrere t’empentin i et prenguin per boig. I cinquè... segur que hi ha un cinquè motiu però ara mateix no hi caic.

Només quan un conductor tingui la sensació que els vehicles del seu entorn circulen a 30, que tot flueix amb més lentitud i amb més calma, la mesura, que té sentit comú, s’acabarà implantant. Però fa falta temps i costarà veure-ho.

Com costarà, també, veure el Messi amb la samarreta del PSG. El que s’ha viscut les últimes hores té tots els ingredients d’una novel·la negra i d’una pel·lícula d’intriga. Millor encara, d’una sèrie ara que estan tan de moda. A la primera part es diu, es comenta i es recorda que Messi ha quedat lliure, que si es negocia per renovar-lo, que si Laporta diu que té dolços somnis quan pensa en ell -trapella- que si un fons injectarà diners a la lliga que permetrà retenir el crac... Tot és tan normal que s’informa d’un acord i fins i tot del dia de la signatura. I com si fos una novel·la de Jo Nesbo, tot es capgira quan ja creus saber qui és l’assassí. Però no. El Barça anuncia que no renoven Messi. Que van sobrats (no de diners precisament). L’endemà hi ha qui pica i informa que hi ha negociacions in extremis... però tampoc. Es confonen desitjos amb realitats, i la realitat és més dura. Messi marxa. Sense que el Camp Nou li hagi pogut agrair el que ha fet. S’estalvien una morterada, però no serà el mateix. Ja ho veurem. O no.