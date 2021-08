El passat mes de juliol van registrar-se temperatures molt altes a gran part de la península i també a les illes Balears. El sufocant calor estiuenc afecta al cos humà i algunes persones quan se’ls hi escalfa el cap comencen a delirar. Hi ha polítics, però, que tenen el cervell caldejat durant tot l’any, encara que faci fred.

El passat 19 de juliol a Àvila va celebrar-s’hi una jornada de preparació de la Convenció Nacional del Partit Popular . El lema de la jornada era «Concòrdia, Constitució i Patriotisme». El president del Partit Popular, Pablo Casado, exercia de moderador i van participar-hi com a ponents invitats en Ignacio Camuñas, exministre de la UCD i exvicepresident del Comitè Executiu de Vox i Rafael Arias Salgado, exministre en els governs de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo i José M. Aznar .

Malgrat que el clima d’Àvila és càlid la temperatura d’aquell dia va provocar desvaris als ponents. El Sr. Camuñas durant la seva intervenció va afirmar que l’aixecament militar del 1936 no va ser cap cop d’Estat i que el responsable directe de la Guerra Civil va ser el govern republicà. Amb el cervell fumejant va proposar la desaparició dels partits autonòmics del Congrés dels Diputats i va invitar a Pablo Casado a modificar la llei de Règim Electoral quan sigui el nou president del govern. I ja en ple deliri va demanar a Casado que en el seu primer dia de govern derogui la llei de la Memòria Històrica.

Per cert, fa uns anys Ignacio Camuñas era molt conegut per les seves excursions nocturnes per les discoteques madrilenyes. Degut a la seva afició noctàmbula se’l coneixia amb el sobrenom de «Nacho de noche». Aquests dies a les xarxes socials s’hi ha afegit «I facha de dia».

Quan va intervenir en Rafael Arias Salgado la xafogor també va causar els seus efectes. Al Rafael se li van esvalotar les neurones i va titllar al primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, de «fill de puta». Aquesta grollera desqualificació va provocar les rialles de la ben educada concurrència que participava a la ponència precisament sobre la «concòrdia».

En aquest vodevilesc espectacle el mestre de cerimònies Pablo Casado, sense enrogir de vergonya, va qualificar de «luxe» la participació a les ponències dels dos exministres. En plena èxtasi patriòtica la claca popular va aplaudir tots els disbarats .

El president del PP, gelós dels seus col·legues Camuñas i Arias Salgado, uns dies després va voler imitar-los. A Palma de Mallorca, durant la cloenda del 16è. Congrés del PP de les illes Balears, Pablo Casado va evidenciar que les altes temperatures insulars l’afectaven i també va desvariejar: «En Baleares no habláis catalán. Habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco, habláis formenterés».

Per no defraudar als seus camarades catalans aviat li escoltarem dir : «En Cataluña no habláis catalán. Habláis barcelonés, habláis tarraconense, habláis leridano, habláis gerundense». Ja pot afegir al seu brillant «currículum» un màster més, el de filologia catalana.