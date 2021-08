La vacunació és l’única sortida. I la variant delta ens demostra que això és així radicalment. Si amb les variants anteriors es pensava que un 70% de vacunats crearien una situació d’immunitat col·lectiva, ara sabem que per aconseguir-la caldrà vacunar encara més. I sabem que, fins ara, cada vegada que s’ha pretès una relativa normalització de la vida social s’ha generat una onada. Per tant no hi pot haver un nou intent fins que el nivell de vacunació faci plausible pensar que es pot fer sense generar la sisena. Novament, només serà així si s’aconsegueix un nivell de vacunació altíssim, cosa que s’ha d’assolir ràpidament i orientar la producció de vacunes cap als països on encara no han ni començat, i sense els quals el mon occidental no podrà pretendre estar segur. Ara, Salut ha decidit obrir la vacunació a les tardes -a Manresa, al Palau Firal- a persones sense cita. És un pas positiu. Però no és suficient. Cal donar més facilitats. Cal vacunar a prop de les cases, on es pugui anar a peu. Al centre de Manresa i als CAP dels pobles. Si hi ha vacunes disponibles, que surtin al carrer. No hi haurà esforç sanitari més rendible.