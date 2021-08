Manresa començarà a aplicar l’any que ve, de manera progressiva, un nou model de recollida de la brossa que suposarà un canvi substancial i que converteix la ciutat en la primera de més de cinquanta mil habitants que imposa al seus ciutadans un sistema controlat d’ús dels contenidors. A partir de l’any que ve, tres contenidors només es podran obrir amb una targeta identificadora, i un d’ells, el de la brossa no triada, només es podrà obrir un cop a la setmana amb cada targeta. L’objectiu és que els ciutadans es vegin obligats a seleccionar la brossa abans de llençar-la, i que l’administració, a més, a mitjà termini, pugui fer un control individual de cada llar. Si el procediment ha de servir per a una gestió més racional de la brossa i per allargar la vida de l’abocador, benvingut sigui. Caldria, però, garantir algunes coses: que substituir targetes perdudes no suposi grans molèsties i que no es caigui en la temptació propagandística fàcil de fer un xantatge mediambiental amb el canvi climàtic. Tenint en compte les barbaritats monumentals que s’estan fent en altre àmbits, i que els governs toleren per pura incompetència, seria inacceptable.