E l club més arruïnat d’Europa no pot pagar el jugador més car del món. En qualsevol altre àmbit de la vida una situació així seria vista com a inapel·lable i no donaria peu a discutir gaire. Però el futbol és diferent. La gestió del futbol professional ha estat sempre tan obscura que els presidents aventurers sempre han trobat la manera de caure de més amunt. La mecànica del laberint infinit és la que ha permès a Bartomeu portar el Barça fins a una situació crítica que la covid ha convertit en agònica, i és la que continua imperant en el pols de poder entre clubs grans, clubs petits, Liga, Superliga, Federació, UEFA i ves a saber qui més. Tant se val: el Barça ha de fer una travessa del desert, i no hi haurà manera d’estalviar-se-la.

Vaig escriure fa dos anys que llavors era el moment de vendre Messi, quan el Barça n’hauria rebut una morterada i abans que el jugador es convertís, com totes les superestrelles que han modelat un equip a la seva mida, en un obstacle insalvable per a la imprescindible renovació. Els mites vivents no acostumen a ser gaire flexibles. Snif: aquella no va ser una opinió gaire aplaudida. Tampoc no ho serà aquesta. Però el cas és que el balanç d’aquests dos anys és nítid: una enlluernadora Copa del Rei i la catàstrofe inaudita de Lisboa, continuació lògica de les de Liverpool i Roma. Cal alguna altra evidència? Amb el club en fallida i sense un euro per renovar res, la perspectiva del proper curs amb Messi no hauria sigut gaire millor.

Efectivament, Messi encara és un futbolista estratosfèric, però això no fa un equip. I menys encara en un moment en què el futbol es juga amb la màxima intensitat atlètica i ha de córrer fins i tot el porter. Aquí ja no l’esperava res més que donar voltes dins d’una peixera a la qual cal canviar aigua, flora i fauna. Aquí, ell i els supervivents de l’època dels prodigis ja no haurien fet res més que passar dos anys preguntant-se amargament perquè les coses ja no surten bé com abans. Ara, a París, potser estarà dos anys preguntant-se perquè les coses no són com haurien de ser segons els profetes del talonari que fan equips col·leccionant cromos; però, com a mínim, començarà de zero i tot serà nou. I pel que fa al Barça, és hora de demostrar que sap fer el que fan els grans clubs: superar el vaivé de les estrelles amb respostes madures i reconstruir-se per tornar a guanyar. Els que reaccionen obrint-se en canal és que potser no són tan grans. Al capdavall, Messi havia de marxar un dia o altre, i la seva llegenda sempre serà blaugrana. El Barça continuarà sent el Barça. Paguin el que paguin a París.