La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de desembre de 2020 ha ordenat enderrocar i desmantellar l’antena de la zona del Parc del Grau perquè no s’ajusta al POUM. Aquesta Sentència, que és ferma, ha evidenciat que l’Ajuntament ha actuat de forma contrària a la normativa urbanística. Però el més greu és que l’Ajuntament ja sabia que no estava respectant la normativa vigent i enlloc de buscar una alternativa òptima i possible, va optar per una modificació del POUM per tal de donar cobertura a la infracció ja feta, definida pel TSJC com una “peculiarísima adaptación del plan a la indicada ley, sin trámite, contenido ni finalidad alguna...”, i que els veïns també han recorregut.

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Calders del passat 3 d’agost, el mateix Alcalde va atribuir la responsabilitat de la pèrdua de cobertura que pugui produir l’enderroc de l’antena, a les persones que han defensat la legalitat davant dels tribunals. Això és inadmissible en democràcia. Qui no ha actuat amb correcció és el mateix Ajuntament, l’organisme que té la responsabilitat de cercar alternatives possibles, sempre dins la legalitat, per tal de no perjudicar els drets de totes les veïnes i veïns del municipi a tenir una cobertura òptima, que fins i tot podrien reclamar responsabilitat patrimonial per la lesió derivada de l’actuació municipal.

L’actual equip de govern, que coneix la Sentència des de desembre de 2020, no ha fet res per resoldre la situació, tot i que el vigent POUM admet l’ús de telecomunicacions a la major part del sòl del terme municipal.

Esperem que l’Alcalde, el Sr. Eduard Sánchez i el seu equip de govern, siguin capaços de trobar una alternativa per a la correcta ubicació de l’antena i tinguin la humilitat necessària per reconèixer el seu error i així mateix, assumeixin la responsabilitat que els correspon per la mala gestió municipal i es posin a treballar per resoldre definitivament un problema que s’ha creat a partir d’una actitud impròpia d’un Ajuntament democràtic.