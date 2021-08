Soc abonada al Bàsquet Manresa quasi des de sempre i mai m’havia adonat que no hi hagués un trist ascensor o cadira mecànica per anar a oficines o botiga que són a dalt. Ho vam notar aquesta setmana al anar-hi per gestions de samarretes i carnets. Com pot ser que per obrir qualsevol local comercial, restaurant o el que sigui... on hi ha d’entrar tota mena de gent t’obliguin a tenir una entrada accessible per tothom, i així ha de ser, i en canvi un pavelló que depèn de l’Ajuntament i on hi van milers de persones, no tingui el mínim per poder-hi accedir si ja tens uns quants anys o alguna dificultat per caminar. Ja sé que amb cadira de rodes entren per darrera i un porter els obre els dies de partit. Però hi ha moltes més persones que tenen dificultats i no arriben al punt d’haver d’anar amb cadira. L’Ajuntament obliga però no compleix? O té algun dret especial?