Continua la polèmica amb un edifici a Castellnou de Bages, clausurat per l’Ajuntament. Per a molts habitants de Castellnou «l’edifici Montserrat té un valor insubstituïble i sempre s’ha reclamat com a prioritat davant d’altres accions que s’estan realitzant al nostre poble», és la transcripció d’una nota enviada pel grup municipal Junts x Castellnou.

Continua dient «confiem que la comissió sàpiga valorar-ne la importància i esdevingui amb màxima transparència en la decisió de la seva viabilitat».

Ha sortit recentment un informe tècnic de «deficiències i valoració econòmica estimada per reformar l’edifici Montserrat per a ús públic. Redactat per un arquitecte, el segon informe amb una altra valoració feta encarregat per l’Ajuntament.

Com a exalcalde del municipi i arquitecte tècnic amb 53 anys d’experiència, trobo incoherent la valoració que s’ha fet de 1.575.025 euros, «valoració estimada, per cert.

Això s’ha d’afegir la redacció d’un projecte bàsic i executiu redactat per un arquitecte i amb la participació d’un enginyer.

Per tant puc calcular que el cost no baixarà de dos milions d’euros.

El que no estic d’acord és que aquella zona pública adjacent a l’edifici estigui tancada, i per tant, el parc lúdic per la gent gran que va instal·lar la Diputació de Barcelona i un parc infantil no sigui accessible.

Serà perquè aquesta zona pública ara hi ha uns horts, unes gàbies de conills i uns habitacles tancats presumptament per gats i un abocador amb una zona que és d’una família particular, producte d’un conveni urbanístic i ara ple de llenya i brutícia.

Cordialment demanen a l’Ajuntament coherència i transparència.