Tenim un pati al costat de casa,al carrer Prudenci Comellas, que s’assembla més a una deixalleria d’escombraries que no pas a un pati sense cap construcció feta en ell.

Hi ha gent que, per alimentar als animals (gats, coloms, etc..), tenen dret a embrutar propietats d’altre gent i fer que es converteixin en un munt de porqueria, amb el possible focus de problemes sanitaris que comporta.

Segons tinc entès, si t’enxampen tirant o deixant residus et poden multar, però veig que t’has de queixar perquè et facin una mica de cas.