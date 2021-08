Tinc 76 anys i encara sóc molt lector de diaris de paper. Dit això, voldria que algú m’expliqués la frase o expressió que sovint llegeixo o escolto que diu «Això està de puta mare», com que és una cosa molt bona. Crec que hi ha altres formes d’expressar-ho molt millors. Personalment, no m’agrada.

Tampoc trobo correcte quan es veu una fotografia, per exemple, del President de la Generalitat i la seva senyora i al peu de foto posa:«el President de la Generalitat i la seva dona». Home, jo prefereixo senyora. La dona la podeu deixar per persones sense cap relleu especial. En podria posar més de queixes, però dues està bé.

I per acabar el tema, destacaré una nota positiva. La presentadora del temps del migdia, Gemma Puig, sempre acaba les seves expliacions amb un «Que tinguin una bona tarda». Això ho trobo molt bé.