No és cap sorpresa veure les reaccions dels partits independentistes i les seves organitzacions annexes, pel que fa al requeriment del Tribunal de Comptes, de retornar de la seva butxaca el diner malgastat, en el marc del procés.

I, tanmateix, és el que toca fer. I no solament a ells, sinó a tots els alcaldes, presidents de consells comarcals i diputacions que van fer despeses similars. És que, si no ho fan, el Tribunal avalaria pràctiques totalment incorrectes.

Mirem-ho una mica més de prop. El diner públic és diner de tots, i els qui el gestionen ho han de fer amb austeritat i sota el principi de legalitat. Només faltaria. Ni un cèntim ha d’anar cap a destins que no siguin públics i determinats per les competències que cada administració té encomanades.

Ningú pot al·legar desviacions cap a altres destins, i encara menys si aquests són totalment partidistes i sectaris. És inacceptable que ajuntaments, consells comarcals o diputacions decidissin anar plantant pals d’estelades per tot el territori. O que compressin estelades per repartir a dojo. O pancartes amb tota mena d’inscripcions per a balcons, façanes, ponts i pontets. Encara menys pagar autocars per anar a manifestacions, concentracions o visites a presons. El mateix cal dir per a lloguer de locals, contractació d’actors, grups musicals, etc., per celebrar qualsevol activitat que els passés pel cap. En fi, la quantitat de despeses per coses diverses és infinita. Com igual d’immens és el diner malgastat.

Què fer en aquest cas? Mirar cap a una altra banda? Dir que va ser cosa d’uns anys de disbauxa que cal perdonar i oblidar? És que els seus protagonistes no tenien prou edat i coneixement per saber que tot el que compraven i pagaven era il·legal? No van ser avisats, advertits i amenaçats per funcionaris o grups a l’oposició? O fins i tot pels propis tribunals?

Queda clar que tot el que s’ha malgastat fou per actuacions clarament il·legals. Si això és així, per què ara aquest escàndol? Hem d’oblidar fets tan greus com aquests? En absolut. Seria un precedent impensable en un estat de dret.

Si ara el Tribunal de Comptes ha detectat 5,4 milions de despeses impròpies, segur que ho ha fet després d’estudiar detingudament milers de pagaments. Si s’ha equivocat, amb la presentació dels documents pertinents, serà rectificat l’error. Ara bé, no veig crítiques a l’import sinó al fet de reclamar la devolució dels diners mal emprats. Curiós, no? Igual de curiós i significatiu és que la exinterventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, fos apartada del càrrec per Junqueras quan va advertir de despeses no admissibles lligades al funcionament del Diplocat.

Així doncs, és lògic que es reclami el retorn dels imports malgastats als membres del Govern, però confio que el mateix es reclami a alcaldes, presidents de consells comarcals i de diputacions, que van fer coses similars. La llei ha de ser per a tots igual, així com les responsabilitats que comporta el seu incompliment.