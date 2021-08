La nostra família voldria compartir el nostre malestar davant el tracte rebut per una part de l’equip mèdic de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga.

Fa unes setmanes vam viure la mort del nostre pare, feia tres setmanes que estava hospitalitzat en aquell centre. Som conscients de la situació complicada dels centres sanitaris a causa de la pandèmia, i entenem que calen mesures extraordinàries, però lamentem profundament la manera com s’ha gestionat, vers la nostra família, el tracte i la informació referent a aquell.

Durant les tres setmanes en què el nostre familiar va estar ingressat, no vam rebre ni una sola trucada per part del metge que el portava, malgrat demanar-ho reiterades vegades al servei d’infermeria. El nostre familiar de 89 anys, era incapaç de poder-nos mantenir al dia, i quan la seva acompanyant recordava al servei d’infermeria que els familiars encara no havíem pogut parlar amb el doctor, li comunicaven que en deixaven constància i que el doctor es posaria en contacte amb nosaltres. Malauradament, mai va ser així i la primera vegada que vam poder parlar amb el doctor va ser quan el nostre familiar ja havia mort.

Sabem que aquesta carta no ens tornarà el nostre pare, però ens agradaria que cap altra família hagués de passar l’angoixa i la impotència que hem hagut de viure les darreres setmanes per culpa d’alguns professionals mèdics d’aquest hospital. Per nosaltres, la professionalitat passa també per ser conscients que s’estan tractant persones, i que aquestes persones tenen familiars a l’altra banda patint perquè no saben què està passant dins l’hospital.

Haguéssim preferit no haver d’escriure mai una carta com aquesta, però malgrat tot, volem tenir l’esperança que aquests fets no es tornin a produir.