Sort que me’n vaig de vacances perquè s’ha anunciat fins a la sacietat una onada de calor «excepcional». I jo ja no ho suporto més. No la calor, sinó l’excepcionalitat.

La calor molt temo que serà si fa o no fa com la de molts estius. Si m’equivoco, ja ho rectificaré –quan escric aquestes línies encara no ha començat l’onada pròpiament dita i durant la nit ha caigut un petit xà- fec–. Al llarg dels meus 54 estius n’he passat uns quants en què la calor desfeia el quitrà i posava en ebullició llambordes i cervells. El que no havia viscut fins ara és tanta excepcionalitat.

Excepcionalitat per la calor, per la pandèmia, perquè quan ja hi ha vacuna milions no la poden tenir i milions no es deixen vacunar de cap de les maneres. Només va faltar l’excepcionalment opaca sortida de Messi del Barça. Messi, un jugador excepcional amb totes les lletres. Una excepció a la regla, una mutació que, a més, és un déu terrenal que plora, perquè no vol marxar de casa ni ell ni la seva família, i riu quan arriba a una nova llar. Em va semblar excepcionalment irregular que al torn de preguntes de la roda de premsa de comiat de can Barça de l’astre argentí l’interès de les qüestions plantejades fos inversament proporcional al de l’ordre d’intervenció.

L’ordre, amb el canal propi del club i dels mitjans de la Corpo en les primeres posicions, seguia l’establishment comunicatiu, i fins que no se’n va allunyar de les primeres posicions, no hi va haver suc. Si vau veure la roda de premsa, el que us estic dient ja ho sabeu. I això considero que és un fet excepcionalment revelador d’una situació que té i tindrà conseqüències. L’estructura actual de laberint informatiu a les xarxes socials i de comunicació corporativa perquè el que paga –tant amb diners públics com privats– tingui informació a mida és una barreja excepcionalment perillosa.

És una indústria de crear vestits a mida informatius elaborats amb els continguts amb els quals se senten còmodes i excloent els que no. És en aquest entorn extraordinàriament complicat quan el periodisme és més imprescindible.

Continuaré la lluita a la tornada de vacances, perquè, com deia al començament, tanta excepcionalitat pot resultar molt embafadora per als que ens dediquem no a veure els punts aïllats sinó les línies que formen. I el dibuix que jo veig és el de l’espiral de les pel·lícules antigues que servia per hipnotitzar el personal mentre els pispaven la cartera i alguna cosa més.