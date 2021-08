Com una alegre nadala s’acaba transformant en una música funerària? Aquesta és la sorprenent evolució del Cant dels Ocells, una de les més conegudes tonades tradicionals catalanes, que el violoncel de Pau Casals va elevar a cotes de sublimitat, però que està documentada fa més de tres-cents anys. En les profunditats de la memòria veig l’infant que vaig ser participant, no se si amb l’escola, la catequesi o el cau de llobatons, en una escenificació de la lletra nadalenca. En ella diferents ocells de tota mida i mena prenen la paraula per celebrar el naixement de l’infant Jesús. La primera estrofa ho anuncia clarament: «En veure despuntar / el major lluminar / en la nit més ditxosa, / els ocellets cantant, / a festejar-lo van / amb sa veu melindrosa». A les següents estrofes les aus van desfilant cadascuna amb la seva frase. L’àliga imperial proclama: «Jesús és nat / per treure’ns de pecat / i dar-nos alegria»; segons el rossinyol «és més bonic que el sol / més brillant que una estrella»; el pardal respon «avui, nit de Nadal, / és nit de gran contento»; afirma el puput que «eixa nit ha vingut / el rei de més grandesa!», i el gamarús i el duc «diuen: mirar no puc; / tals resplendors m’admiren!». Verdum, lluer, passarell, tord, cotxa, bitxac, reietó, canari, cotoliu, merlot, estiverola, francolí, tórtora, colom, picot, guatlla, garsa, i uns quants noms més desfilen per les quinze estrofes amb lloances diverses al diví nadó i a la seva mare santa. En la representació infantil que abans comentava, cada participant feia el paper d’un ocell i deia la seva frase. Em sembla que la meva era «ara ve el maig», que pertoca al gaig. Una cançó, doncs, ben alegre i lluminosa, que Pau Casals va transformar en pur sentiment carregat de melangia. Un dia, algú va pensar que seria una bona música per dissimular el brogit irrespectuós durant els minuts de silenci als estadis de futbol. I ahir va sonar a la Rambla de Barcelona en l’homenatge a les víctimes de l’atemptat terrorista del 2017.